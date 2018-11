May se niega a revelar su plan si los Comunes tumban el pacto para el 'Brexit'

La primera ministra británica Theresa May, se negó ayer a revelar sus planes para el caso de que la Cámara de los Comunes rechace su acuerdo de Brexit e instó a los diputados a centrarse solo en "la elección que tienen delante". Los Comunes votarán sobre el acuerdo el 11 de diciembre tras 5 días de debates.

May compareció ante la comisión de enlace de los Comunes, formada por los presidentes de todas sus comisiones, para responder a preguntas sobre el pacto alcanzado con Bruselas, muy criticado dentro y fuera de su partido y que no parece contar con apoyos suficientes en la cámara. La premier exasperó a los parlamentarios al evitar responder a la mayoría de sus preguntas, mientras insistía en las ventajas del acuerdo aprobado el pasado domingo por el Consejo Europeo. Preguntada por sus planes si los Comunes rechazan el texto, May dijo que el Parlamento debe "olvidarse del resto de opciones" y centrarse en debatir su propuesta. Reconoció no obstante que si el acuerdo, al que se oponen parte de los conservadores y toda la oposición, es descartado "se tendrán que tomar decisiones" y se acelerarán los preparativos para una salida drástica de la UE.

Diputados tories defendieron ayer la posibilidad de retrasar la salida, prevista para el 29 de marzo, y celebrar un segundo referéndum en mayo. La opción de un segundo referéndum ya no es descartada por la oposición laborista, que, sin embargo, tiene como primer objetivo la renegociación del acuerdo.