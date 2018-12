La oposición denuncia a May por ocultar implicaciones del 'Brexit'

El Partido Laborista acusó ayer formalmente al Gobierno de la primera ministra, la conservadora Theresa May, de desobedecer al Parlamento al no publicar el informe completo sobre las implicaciones legales del Acuerdo de Salida de la UE ( Brexit). A la acusación se sumó toda la oposición: liberal demócratas, nacionalistas escoceses y galeses, el DUP norirlandés -socio de Gobierno de May- y Los Verdes.

Previamente, May había reconocido que Reino Unido podría tener que acatar, después del periodo de transición, ciertas "restricciones" a la firma de tratados de libre comercio si finalmente entra en vigor el plan de emergencia para evitar una "frontera dura" en Irlanda del Norte, que obligaría a un mantenimiento por tiempo indefinido en la unión aduanera.

Entre tanto, fue entregada en la residencia oficial de May una petición, refrendada por más de un millón de firmas, en favor de un segundo referéndum sobre el Brexit. La petición está suscrita por diputados de todos los partidos.