May supera la censura de su partido al anunciar que no se presentará en 2022

La primera ministra británica, la conservadora Theresa May, logró superar ayer una moción de censura de diputados de su propio partido molestos por la anulación el martes de la votación sobre el acuerdo con la UE para el Brexit. May, que obtuvo 200 votos a favor y 117 en contra, consiguió superar el desafío de una parte de sus correligionarios tras prometer que no se presentará a las próximas legislativas, previstas para 2022. La superación de la moción le garantiza un año de tranquilidad al frente de los tories, ya que los diputados contrarios no pueden volver a presentar otra moción antes de doce meses.

No obstante, los escollos que aparecen en el camino de May están lejos de terminar, ya que las presiones de diputados laboristas y de otros miembros de la oposición sobre el líder de ese partido, Jeremey Corbyn, para que presenten una moción en los Comunes son crecientes. Corbyn se resiste pero ayer conminó a May a someter a votación el acuerdo con la UE y a comprometerse a no hacer una salida sin acuerdo en marzo. Corbyn no obtuvo respuesta de May.

Los rebeldes conservadores consiguieron el martes por la noche el mínimo de 48 cartas de petición de moción de censura requerido por los estatutos del partido y ayer mismo por la mañana las presentaron al Comité 1992 -órgano parlamentario de gobierno de los conservadores- para activar la moción de censura.

A lo largo de la jornada, May recibió en su despacho de Westminster a los diputados tories para que la respaldasen y les comunicó que solo pretende alcanzar "un Brexit ordenado", tras el que renunciará al puesto de primera ministra, ya que, aseguró, no pretende ni adelantar las elecciones ni presentarse a las previstas para 2022.

La amenaza de moción de censura ha planeado sobre May durante todo el proceso del Brexit, pero su situación se deterioró aún más en los últimos días por su decisión de suspender sine die la votación del martes en la que los Comunes tenían que aprobar o rechazar el Acuerdo de Salida.

Con el anuncio de voto en contra de toda la oposición y de sus socios gubernamentales norirlandeses (DUP), May entendió que el acuerdo sería derrotado y, antes de meterse en un callejón sin salida que podría obligar a Londres a optar por un Brexit sin acuerdo el próximo 29 de marzo, anuló la votación, desencadenando la moción de censura de ayer.

La primera ministra viajó el martes a varias capitales europeas en un último intento de conseguir alguna garantía de que Reino Unido no corre el riesgo de que el Ulster quede atrapado indefinidamente en la UE. No la logró y tendrá que esperar al Consejo Europeo de hoy para ventear los aires de Bruselas. May anunció ayer que ya contaba con los 159 apoyos que precisaba. La libra, que se encontraba en sus niveles más bajos desde abril de 2017, subió rápidamente hasta los 1,2588 dólares.