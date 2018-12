Cohen asegura que Trump ordenó directamente los pagos a las dos mujeres

Michael Cohen, el ex abogado del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha declarado este viernes que el mandatario ordenó directamente pagar por su silencio a dos mujeres con las que mantuvo relaciones y que era perfectamente consciente de la inmoralidad de la decisión.

"Me ordenó que hiciera los pagos. Me instruyó que me involucrara en estos asuntos", ha declarado Cohen en una entrevista a la cadena ABC News tras ser condenado este miércoles a tres años de cárcel por su papel en estos pagos y por mentir al Congreso sobre un proyecto para construir una Torre Trump en Rusia.

Cohen, de 52 años, se declaró culpable el pasado agosto de los cargos presentados por fiscales federales en Nueva York de que, justo antes de las elecciones de 2016, pagó a la actriz y productora de cine pornográfico Stephanie Clifford, conocida por el nombre artístico de Stormy Daniels, 130.000 dólares y ayudó a gestionar el pago de otros 150.000 a la antigua modelo de Playboy Karen McDougal para que ambas mujeres guardaran silencio sobre sus relaciones con Trump. El mandatario niega haber mantenido ninguna relación con ambas.

"Y yo sabía que lo que estaba haciendo estaba mal. Por eso acepté el miércoles la responsabilidad por mis actos", ha añadido Cohen. "Y desde luego que él (Trump) también lo sabía. Mi objetivo, al final, era ayudar a Trump y a su campaña. Lo hice por lealtad ciega hacia una persona que no merece ninguna. Estoy furioso conmigo mismo", ha dicho.

Cohen hizo especial hincapié en la responsabilidad directa de Trump. "Para empezar, porque no hay nada en la organización de Trump que ocurra sin que el señor Trump lo sepa primero. Me ordenó hacer los pagos. Él sabe la verdad, yo también la sé, y ahora otros también", ha añadido.

"Y la verdad es esta, gente de Estados Unidos y gente del mundo entero: que nadie crea una sola palabra de lo que dice. Este hombre no dice la verdad", ha dicho Cohen.

Cohen se mostró también enfadado con el mandatario después de que éste insinuara ayer en Twitter que los fiscales habían decidido eximir de cualquier responsabilidad a la familia de su ex abogado durante la investigación. "En lugar de asumir la responsabilidad, va y ataca a mi familia", ha lamentado.

Y aunque el ex abogado de Trump se negó a hablar de otros aspectos de la investigación sobre la presunta injerencia rusa y la connivencia entre Trump y el Kremlin en las elecciones estadounidenses por temor a obstaculizarla, Cohen respondió con un tajante "no" a la pregunta de si el presidente estaba diciendo la verdad sobre su desconocimiento de contacto alguno con los rusos.