May admite que no obtendrá de inmediato las garantías que le exigen los Comunes

Arriba, Merkel y May, Sobre estas líneas, Sánchez saluda a la canciller. efe

El Consejo Europeo -cumbre de jefes de Estado y Gobierno de la Unión Europea- se reúne desde ayer en Bruselas para abordar una misión casi imposible. ¿Cómo dar a la primera ministra británica Theresa May, las garantías que le exige la Cámara de los Comunes para aprobar el Acuerdo de Salida de la Unión Europea -UE- pactado con Bruselas el pasado noviembre?

Las garantías consisten en asegurar que Irlanda del Norte -o, en el peor de los casos, todo Reino Unido- no se quedará indefinidamente en la unión aduanera, única manera de evitar indefinidamente una frontera intrairlandesa si no se consigue un tratado comercial satisfactorio. El escollo mayor es que nadie en la Unión está dispuesto a reabrir, ni siquiera para cambiar una coma, un acuerdo que ha costado 17 meses alcanzar, para hacer precisiones.

Marco jurídico negociado

May, que llegó a Bruselas tras superar el miércoles una moción de confianza en su propio grupo parlamentario, se mostró realista a su llegada a Bruselas. "No espero un avance inmediato, pero lo que sí espero es que podamos empezar a trabajar lo antes posible en las garantías", dijo la líder tory, que al superar la moción de censura se ha garantizado la dirección de su partido durante un año, a cambio del compromiso de no presentarse a las elecciones previstas para 2022.

El presidente francés Emmanuel Macron, indicó por dónde puede ir la solución que ofrezca la Unión Europea al subrayar su disposición a mantener "una discusión política". Sin embargo, Macron precisó que "el marco jurídico y el acuerdo ya se negociaron" y que "no hay ninguna intención de cambiarlos". "No veo que podamos cambiar el acuerdo de divorcio otra vez. Por supuesto, podemos hablar sobre si existen garantías adicionales", dijo por su parte la canciller alemana Angela Merkel.

La premier británica se reunió con el resto de líderes comunitarios por la tarde, tras haber hablado en privado con el presidente del Consejo Europeo Donald Tusk. Hacia las nueve de la noche, abandonó la reunión sin hacer declaraciones, y los líderes de los 27 se reunieron en una cena de trabajo para ver qué soluciones o garantías pueden dar a la mandataria para facilitar la ratificación del acuerdo en Reino Unido. Anoche no había trascendido el tenor concreto de las peticiones de May a sus pares.

Una solución británica

En todo caso, fuentes del Consejo y la Comisión europeos revelaron que trabajan ya en un documento de seis puntos que recoge, entre otros aspectos, el compromiso de que la permanencia en la unión aduanera para evitar una frontera intrairlandesa solo se aplicará temporalmente.

Lo paradójico es que el Acuerdo de Salida ya explicita que la permanencia en la unión aduanera -lo que se conoce como backstop- únicamente se aplicará "temporalmente" hasta conseguir alcanzar un acuerdo comercial posterior. De ahí que una fuente del gobierno español se mostrase ayer escéptica y asegurase que "si el problema está en Londres, la solución no puede venir de Bruselas".

En otras palabras. Todo indica que cualquier tipo de declaración política que pueda llegar a hacer el Consejo Europeo carecerá de la fuerza suficiente para mover a la oposición británica -y a los conservadores euroescépticos y eurófilos-- a aprobar un texto que rechazan. El problema es que ese rechazo conduciría a un Brexit sin acuerdo.