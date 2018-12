May pospone hasta enero la votación parlamentaria del acuerdo del 'Brexit'

La ruptura de Gran Bretaña con la Unión Europea (UE) se enreda cada día más. La primera ministra Theresa May, puso fecha ayer a la votación del acuerdo de desconexión alcanzado con la autoridades comunitarias, que estaba previsto someter a la Cámara de los Comunes la semana pasada y que fue retirado del orden del día para evitar el probable rechazo. El acuerdo se votará en la semana del 14 de enero. Pero además de las dudas sobre la viabilidad parlamentaria del acuerdo, ahora May se enfrenta a una moción de censura que presentará el líder del Partido Laborista Jeremy Corbyn, al considerar que la jefa del Ejecutivo ha perdido la confianza de la cámara al no permitir un voto sobre el pacto con la UE en la fecha prevista.

Para Corbyn "es inaceptable" que May suspendiera la votación del acuerdo para la salida de la UE programada para el pasado 11 de diciembre y que ahora se niegue a celebrarla antes del receso navideño. La moción dirigida a título personal contra May no provocaría -si fuera tramitada, lo que depende del Gobierno, y aprobada- la caída del Ejecutivo, y es una táctica para erosionar la reputación y la autoridad de la primera ministra. May compareció en los Comunes para informar sobre el pasado Consejo Europeo en Bruselas, donde los líderes de la UE descartaron renegociar el acuerdo del Brexit, si bien aceptaron hacer "clarificaciones" sobre puntos conflictivos.

La premier anuncia ahora que el debate sobre el tratado se retomará la semana del 7 de enero para celebrar una votación la semana siguiente. Pese a las críticas de los diputados, que creen que postergar el voto del documento reducirá el tiempo para analizar alternativas en caso de que sea rechazado, May dijo que ello es necesario para lograr más concesiones de Bruselas. Aunque la primera ministra salió de la cumbre con el rechazo comunitario a retocar el acuerdo alcanzado, ante los parlamentarios aseguraba ayer que mantuvo intercambios "robustos", y confía en que será posible obtener nuevas "garantías" sobre la salvaguarda para evitar una frontera física en la isla de Irlanda, uno de los aspectos que más preocupa al Parlamento británico.

Corbyn acusó a su rival de "agotar el tiempo" con el objetivo de colocar a los diputados en una dicotomía "entre dos desenlaces inaceptables, su acuerdo o salir sin acuerdo" de la UE. "Una primera ministra responsable hubiera antepuesto el bien del país y presentado el acuerdo al Parlamento esta semana, para poder dejar atrás las desastrosas negociaciones del Gobierno" y examinar otras opciones, señaló Corbyn. La moción de censura llega tras las presiones entre los opositores al Ejecutivo, incluida la del a ministra principal de Escocia, Nicola Sturgeon, May reprochó al socialista que no tenga ninguna "alternativa" y mantuvo que él solo quiere satisfacer su interés de forzar unas elecciones generales para llegar al poder. Varios de sus ministros sugirieron en los últimos días que el Parlamento debería votar de modo consultivo no vinculante sobre las distintas opciones para salir adelante si acaba rechazando el pacto propuesto por May. Estas opciones podrían incluir salir de la UE sin acuerdo, tratar de negociar un pacto distinto al consensuado con Bruselas o convocar un nuevo plebiscito. Un portavoz de May negó ayer que el Gobierno esté analizando posibles alternativas si el tratado es derrotado, y dijo que la dirigente está centrada en lograr concesiones de Bruselas.

El ex premier David Cameron, que convocó el referéndum del Brexit en 2016, asesora a May, sobre "las opciones" que habría si el Parlamento rechaza su acuerdo con la UE.