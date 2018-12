La Comisión: "No hay más reuniones previstas"

La Comisión Europea contestó ayer a la premier británica que la víspera defendió que había margen para obtener más garantías por parte de la UE sobre el acuerdo de divorcio, que "no hay más reuniones previstas", cerrando así la puerta a nuevas negociaciones antes de que el Tratado de Retirada se someta al voto de los Comunes el 14 de enero. Los líderes de la UE ofrecieron el pasado jueves "todas las aclaraciones posibles" para ayudar a May a que el acuerdo tenga el apoyo de los diputados británicos. May mantuvo que seguía aspirando a conseguir "mayores garantías jurídicas" sobre el carácter temporal de la solución de emergencia diseñada para la frontera en Irlanda.