May prioriza un 'Brexit' sin acuerdo y, en previsión, pone en alerta a 3.500 soldados

El Gobierno de Theresa May da prioridad ya a un Brexit sin acuerdo. La líder británica se reunió ayer con sus ministros a fin de ultimar los planes logísticos y financieros para hacer frente a una salida del bloque comunitario "por las bravas", dadas las remotísimas posibilidades que May tiene de sacar adelante en los Comunes el acuerdo de divorcio alcanzado en noviembre con los Veintisiete.

La medida más llamativa es sin duda la puesta "en alerta" de 3.500 soldados para que asistan a otras áreas de la administración en infraestructuras clave, como puertos o aeropuertos, caso de que la retirada se produzca abruptamente. Pero no se descarta que ésta y otras previsiones anunciadas ayer por el Ejecutivo tory formen parte de una estrategia de May para instalar en la ciudadanía la idea de que, si el acuerdo no es aprobado por los Comunes, sobrevendrá el caos.

Además de la situación de alerta para 3.500 militares británicas, el Gobierno decidió destinar 2.000 millones de libras -2.227 millones de euros- a los planes de contingencia, a repartir entre todos los departamentos. Una medida que, como el resto de las aprobadas ayer en el contexto de la "prioridad operativa" que el gabinete ya otorga a la retirada sin acuerdo, supone un ejercicio de "responsabilidad", según el ministro para el Brexit Steve Barclay.

"Como parte de un continuo preparativo para -una salida- sin acuerdo, un Gobierno responsable necesita asegurar que estamos preparados para esa opción, que no queremos que pase, y estar preparados en caso de que sí suceda", explicó Barclay. Además, la próxima semana se enviarán 80.000 correos electrónicos para asesorar a las empresas y que estén preparadas si el próximo 29 de marzo - la fecha oficial de la salida de Reino Unido de la Unión- la separación se consuma sin acuerdo.

Moción a todo el gabinete

El Gobierno británico tomó ayer otra decisión: no permitir que se vote la moción de censura contra la premier que el lunes presentó el líder del partidolaborista Jeremy Corbyn.

El argumento esgrimido por el Ejecutivo de Reino Unido es que se trata de un "farol" para captar la atención del electorado, en previsión de que pudieran llegar a producirse unos comicios anticipados.

Downing Street retó a Corbyn a censurar a todo el gabinete. A lo que el líder laborista respondió que así lo hará cuando el Ejecutivo fracase en su intento de sacar adelante en Reino Unido el acuerdo con los Veintisiete, es decir, después del 14 de enero.