La UE contesta a la alerta de May con un plan de contingencia para un 'Brexit' sin acuerdo

La Comisión Europea —CE— dio a conocer ayer una serie de medidas para hacer frente a un Brexit sin acuerdo, un día después de que Londres diera carta de naturaleza a una salida "por las bravas" de la UE al anunciar que esa alternativa tiene "prioridad operativa" y se traducirá en la puesta "en alerta" de 3.500 soldados para prevenir el caos en infraestructuras clave como puertos y aeropuertos. El 14 de enero, la primera ministra May debe llevar a votación en los Comunes el acuerdo de divorcio firmado con la UE, pero sus posibilidades de sacarlo adelante son muy escasas. Se trata de 14 medidas para proteger a los sectores que sufrirían con un Brexit sin acuerdo, como aduanas, servicios financieros o transporte aéreo. La salida del Reino Unido de la UE, el próximo 29 de marzo, puede traer consigo disrupciones en sectores en los que las regulaciones de ambas partes están fuertemente vinculadas y para las cuales los planes de preparación que se están elaborando no eran suficientes.

El presidente de la CE Jean-Claude Juncker, aseguró ayer que ese escenario significaría "una catástrofe absoluta". Y añadió: "Los riesgos que amenazan a la UE son evidentes". En servicios financieros, la CE propone una equivalencia "temporal y condicional" de 12 meses para asegurar que no hay disrupciones para las casas de contrapartida central y durante 24 meses para los servicios centrales de depositarios; para el transporte aéreo, una regulación para garantizar durante 12meses la provisión de "ciertos servicios aéreos" entre la UE y Reino Unido y "evitarán la interrupción completa del tráfico aéreo entre la UE y el Reino Unido en el caso de que no haya acuerdo".

Mientras, Jeremy Corbyn fue acusado de llamar "estúpida" a May, después de que un vídeo de la sesión en los Comunes le mostrara aparentemente murmurando esas palabras. Corbyn lo negó, condenó el lenguaje "misógino" y aseguró que se refirió en general a la "gente estúpida" que minimiza el problema del Brexit. El speaker John Bercow, concluyó que nadie puede saber con certeza lo que dijo Corbyn, "ni siquiera los profesionales en lectura de labios".