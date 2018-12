Trump cerraría el Gobierno si no se financia el muro

El presidente de EEUU Donald Trump, amenazó ayer con un "largo" cierre del Gobierno si los demócratas del Senado no aprueban un presupuesto que incluya 5.000 millones para construir el muro con México, tal como hizo el jueves la Cámara de Representantes, que no pasará a manos demócratas hasta enero. La Cámara alta debatía anoche ese proyecto de cuentas para financiar la Administración federal hasta el 8 de febrero, incluida la dotación para el muro. Pero la aprobación era improbable, dado que los demócratas tienen suficientes votos para bloquearlo aun siendo minoría. "La gente no quiere fronteras abiertas y crimen", tuiteó ayer por la mañana el presidente. De llegarse a un nuevo cierre administrativo, sería el tercero que afronta Trump en solo un año.