Corbyn insta a May a suspender las vacaciones para votar ya el 'Brexit'

El líder de la oposición política en Reino Unido, el laborista Jeremy Corbyn, exhortó ayer a la primera ministra Theresa May, a permitir que el Parlamento vote "cuanto antes" el acuerdo de salida de la UE, aunque ello suponga adelantar la vuelta de los diputados de las vacaciones navideñas.

La Cámara de los Comunes suspendió sus trabajos el 21 de diciembre y no volverá hasta el día 7 de enero, a pesar de que el Acuerdo de Salida debe recibir la luz verde parlamentaria antes del 21 de enero. A día de hoy, May no cuenta con los apoyos suficientes para lograr el sí.

La idea de la primera ministra es someter el texto a votación la semana del 14 de enero, pero Corbyn abogó ayer en una entrevista con The Independent por zanjar el trámite "cuanto antes". El líder laborista ya criticó duramente la decisión de May de aplazar a última hora la votación que iba a hacerse el pasado día 11.