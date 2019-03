La UE se abre a dar más garantías sobre la salvaguarda en la frontera irlandesa

El negociador jefe de la UE para el Brexit, Michel Barnier, ve al bloque de países dispuesto a dar más garantías a Theresa May de que la salvaguarda irlandesa ( backstop) será temporal. Este mecanismo prevé que el Reino Unido permanezca en la unión aduanera y que Irlanda del Norte también esté alineada con ciertas normas del mercado único hasta que ambas partes establezcan una nueva relación comercial, a fin de mantener abierta la frontera con la República de Irlanda, que es clave para sus economías y el proceso de paz.

"Sabemos que hay recelos en Reino Unido sobre que el backstop pueda mantener al país conectado para siempre a la UE", reconoce Barnier en una entrevista concedida al diario alemán Die Welt.

"No es el caso. Estamos dispuestos a dar más garantías, certezas y clarificaciones de que el backstop deberá ser únicamente temporal", explica el negociador jefe. "No revertiremos el backstop", añade.

Así, el veterano político francés añade que esta medida "es un seguro" que la UE "no quiere usar". "Éste es también el caso cuando aseguras tu casa. Está previsto únicamente para el peor escenario posible", remachó.

El ministro británico de Exteriores, Jeremy Hunt, sostuvo el mes pasado que la clave para conseguir que el acuerdo sobre el Brexit reciba el apoyo del Parlamento británico es definir la naturaleza "temporal" de la salvaguarda irlandesa.

De otro lado, Barnier afirma que cualquier prórroga da la fecha prevista para la salida del Reino Unido del bloque -prevista para el próximo día 29- debe estar destinada únicamente a resolver el estancamiento existente.

"La pregunta que los Veintisiete se harán es: '¿Para qué sirve?' La respuesta no puede ser que el Reino Unido quiere posponer un problema. Uno querría solucionarlo", explica el negociador, antes de recordar que cualquier decisión al respecto debe ser adoptada por unanimidad en la cumbre del 21 de marzo.

El presidente de Eslovenia, Borut Pahor, adelantó ayer que su país y también otros muchos de la UE estarían dispuestos a posooner la fecha del divorcio, una posibilidad que ya reconoce incluso May.

"Creo que Eslovenia y muchos otros países apoyarían un 'sí'. Nadie quiere un Brexit duro y ningún tipo de vía caótica", asegura el premier esloveno al ser interrogado por la posibilidad de aplazar unos meses el Brexit.

"Pienso que esa ampliación de los plazos sería una opción", añadió Pahor, de visita en el Reino Unido, en el adelanto de una entrevista con Sky News.

Sin embargo, advirtió de que esta ampliación no implica necesariamente una flexibilización de las condiciones del Acuerdo de Retirada pactado entre Londres y la UE que no ha podido ser ratificado en el Parlamento británico. "No está claro ahora mismo si el Reino Unido tiene una postura clara sobre una posible solución de compromiso".

May anunció esta semana que si su acuerdo no sale finalmente adelante en la Cámara de los Comunes el próximo día 12, los diputados podrán votar sobre si quieren una salida abrupta del bloque y, si descartan también ese escenario, sobre una prórroga.