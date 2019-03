Al menos 22 muertos por los tornados en Alabama

Al menos veintidós personas murieron este domingo, entre ellas menores de edad, y decenas resultaron heridas por los tornados en el estado de Alabama, en Estados Unidos, informó esta noche el sheriff Jay Jones, del condado de Lee, citado por medios de comunicación locales.



"Desafortunadamente, siento que el número (de víctimas) puede aumentar de nuevo", dijo Jones, que anteriormente había hablado de catorce fallecidos, en declaraciones a la prensa.



El responsable señaló que todavía hay personas desaparecidas y que hay heridos graves que han sido llevados a hospitales.



"Hemos hecho todo lo que sentimos que podemos hacer esta noche", lamentó Jones, quien explicó que la zona es "muy, muy peligrosa".



En su página web, el Centro Médico del Este de Alabama reveló que había recibido a al menos sesenta heridos por los tornados y que esperaban recibir a más.



De acuerdo con el Servicio Nacional Meteorológico, una decena de tornados tocaron en la tarde del domingo los estados de Alabama y Georgia.



El canal del Tiempo apuntó en su página web que más de 42.000 hogares y negocios sufrieron cortes de la corriente eléctrica en ambos estados.



La jornada de hoy ha sido la más mortífera por los tornados en Estados Unidos desde el 20 de mayo de 2013, cuando 24 personas perdieron la vida por el "Moore", que devastó el estado de Oklahoma, según el Servicio Nacional Meteorológico.



Por su parte, la gobernadora de Alabama, Kay Ivey, anunció en Twitter la ampliación el Estado de Emergencia, que declaró el 23 de febrero pasado, a todo el estado debido al "clima severo y los tornados".



En esa fecha la gobernadora declaró el Estado de Emergencia para algunos condados de Alabama por las inundaciones ocasionadas por las fuertes lluvias.



Ivey agregó en otro tuit que los equipos de rescate están trabajando rápido para ofrecer asistencia a los damnificados.



"Nuestros corazones se van con los que perdieron sus vidas en las tormentas que hoy golpearon el condado de Lee. Rezo por sus familias y todo aquel cuya casa o negocio se haya visto afectado", lamentó.





To the great people of Alabama and surrounding areas: Please be careful and safe. Tornadoes and storms were truly violent and more could be coming. To the families and friends of the victims, and to the injured, God bless you all!