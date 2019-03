El Grupo de Investigación Europea, que forman los diputados conservadores más euroescépticos, exige el cumplimientos de tres condiciones para apoyar el acuerdo del Brexit de Theresa May, según The Sunday Times. Se trata de un mecanismo legalmente vinculante para poder salir de la salvaguarda irlandesa, una clara ruta de salida de la misma y una reescritura del documento de asesoramiento legal del Gobierno en términos que no den pie a la ambigüedad.