May se enfrenta a la previsible derrota del acuerdo de retirada pactado con Bruselas

Theresa May y su marido, a su salida ayer de la iglesia. efe

La primera ministra británica, Theresa May, se enfrenta mañana a la previsible derrota parlamentaria del acuerdo de retirada pactado con Bruselas. El ministro de Asuntos Exteriores, Jeremy Hunt, advirtió ayer del riesgo de que si no sale adelante dicho acuerdo e se dé marcha atrás al Brexit. A ese aviso se sumaron también las más importantes voces del sector euroescéptico aliado con la primera ministra.

El Gobierno de May lucha, hasta ahora sin éxito, para asegurar cambios de última hora en un acuerdo de salida con la Unión Europea antes de que mañana se someta al Parlamento. El fracaso obligará, casi con toda seguridad, a aplazar la salida de Reino Unido dado el caos que podría generar una salida sin pacto previo en la fecha límite del 29 de marzo.

"Tenemos la oportunidad de irnos el 29 de marzo o poco después y es importante que nos aferremos a esa oportunidad porque hay viento en las velas de la gente que está intentando parar el Brexit, afirmaba ayer el titular de Exteriores. "Si quieres parar el Brexit sólo hay que hacer tres cosas: matar este acuerdo, conseguir una prórroga y después un segundo referéndum. En solo tres semanas esa gente puede tener dos de esas tres cosas (...) y es bastante probable que la tercera esté de camino", argumentaba Hunt en una entrevista en la BBC.

Nigel Dodds, el líder adjunto del Partido Unionista Democrático (DUP) de Irlanda del Norte , uno de los pilares para sostener a May en el Gobierno , cree que "la situación política es sombría", al mostrarse convencido de que el Parlamento rechazará mañana la propuesta de May si no ocurren cambios trascendentales de última hora. Steve Baker, líder del sector euroescéptico en el Partido Conservador de la primera ministra, es de la misma opinión, según una carta conjunta de ambos que ayer publicada el Telegraph. Ambos advierten de que "cualquier acuerdo de retirada sin cambios será tumbado por una importante porción de los conservadores y el DUP".

El Gobierno en minoría de May necesita el voto de estos diputados para que se apruebe su tratado, que ya fue derrotado con contundencia en una primera votación el pasado 15 de enero.

Los euroescépticos quieren garantías legalmente vinculantes de que no será permanente la polémica salvaguarda incluida para evitar una frontera física en la isla de Irlanda tras la salida de la Unión Europea, principal escollo para la aprobación del pacto. Baker y Dodds también avisan de que retrasar la marcha del bloque, como quieren algunos parlamentarios a fin de evitar un Brexit duro, sería "una calamidad" y una traición el resultado del referéndum de 2016, en el que un 52 por ciento, frente al 48, de los británicos apoyó dejar la UE.

The Sunday Times revela por su parte que May está ya advertida por algunos conservadores, incluidos ministros, de que podría tener que dimitir antes de junio como condición para que se apruebe su tratado.

El jefe negociador del Brexit en la oposición laborista, Keir Starmer, anticipa que la de mañana será una votación definitiva sobre el plan de May en su conjunto. Para Starmer, es posible una "extensión de tres meses" para garantizar un nuevo acuerdo más propicio para Reino Unido siempre y cuando "queden claros los términos". "Hay que saber de qué hablamos cuando hablamos de acuerdo", señala.