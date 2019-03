May busca hasta el último instante el desbloqueo del acuerdo de salida de la UE

La primera ministra británica, Theresa May, y el presidente de la Comisión Europea Jean-Claude Juncker, se reunieron anoche en Estrasburgo, adonde May viajó en un último intento por desbloquear el acuerdo del Brexit, en punto muerto desde enero por el rechazo del Parlamento británico. La Cámara de los Comunes está llamada hoy a una votación en la que May le someterá de nuevo el rechazado acuerdo, acompañado de presumibles garantías de que la permanencia en la unión aduanera, para evitar una frontera dura en Irlanda, no tendrá un carácter indefinido. El anuncio de la reunión sorprendió ya que, horas antes, Bruselas aseguró que quedaban aparcados los contactos políticos hasta que los Comunes tomasen "decisiones importantes" sobre los pasos a seguir. Si el acuerdo es rechazado, se votará un posible Brexit duro y, si es rechazado, los diputados se pronunciarán sobre una prórroga en la fecha de salida.