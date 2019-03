Las garantías adicionales que Londres ha arrancado a la UE

La nueva derrota de la premier Theresa May se consumó ayer a pesar de que la líder tory ha arrancado a la UE, desde la votación de enero, tres nuevos textos que complementan el Acuerdo de Salida pactado con Bruselas en noviembre. El Acuerdo no ha sido renegociado. Los textos son los siguientes: un "instrumento legalmente vinculante" en el que se aclara que la cláusula de salvaguarda que mantendría a Reino Unido en la unión aduanera después del Brexit para evitar una frontera dura en Irlanda no está diseñada para ser permanente; un anexo a la Declaración Política sobre la relación futura entre ambas partes en el que Reino Unido y la UE se comprometen a acelerar la negociación durante el período de transición y una "declaración unilateral" del Reino Unido que resaltasu poder soberano para abandonar el mecanismo de salvaguarda si las negociaciones sobre la futura relación no prosperasen. La falta de un carácter bilateral resta todo peso a este tercer documento.