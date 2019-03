El Parlamento británico descartó este miércoles, por 312 votos a favor y 308 en contra, salir de la Unión Europea (UE) sin acuerdo con Bruselas en "cualquier momento y bajo cualquier escenario".





House of Commons votes 312 to 308 to approve Amendment (a) to the #NoDealBrexit debate motion.



This amendment explicitly rejects leaving the #EU without a #WithdrawalAgreement and Framework for the Future Relationship. pic.twitter.com/0vjqcCxNWR