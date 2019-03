La UE endurece su presión sobre Londres al dudar que una prórroga tenga utilidad

La Unión Europea -UE- endureció ayer su tono hacia el Gobierno de la primera ministra británica Theresa May, y hacia los dirigentes políticos de Reino Unido, en general, al formular en voz alta serias dudas sobre la utilidad de una prórroga en la salida de Reino Unido de la Unión, prevista para el próximo día 29.

Bruselas lanzó este dardo consciente de que, con toda probabilidad, los Comunes se pronunciarían horas después contra un Brexit sin acuerdo -duro-, lo que les llevaría a tener que votar hoy, jueves, sobre la necesidad de pedir la prórroga.

El encargado de formular la advertencia a Londres fue el propio negociador comunitario para el Brexit Michel Barnier, y lo hizo 24 horas después de que la Cámara de los Comunes rechazase por segunda vez el Acuerdo de Salida pactado con la UE en noviembre, reafirmándose así en el rechazo que ya expresó en enero e infligiendo un nuevo varapalo a una Theresa May cada vez más acorralada.

El sentido de la advertencia de Bruselas parece claro: obligar a los británicos a acometer algún movimiento político interno de calado que rompa la situación de bloqueo en la que se encuentra el Parlamento. La solución, para los dirigentes comunitarios, no la traerá el tiempo, sino una modificación de las posiciones políticas británicas. "Los únicos que pueden indicarnos hacia dónde hay que ir ahora son los miembros del Parlamento británico", afirmó el vicepresidente primero de la Comisión Europea Frans Timmermans, quien precisó que el desenlace del divorcio está "en manos del sistema político británico".

La sensación de bloqueo quedó reafirmada inmediatamente después de que el Parlamento se pronunciara contra un Brexit duro, el 29 de marzo o en el futuro, si es que finalmente el Gobierno británico opta por pedir una prórroga. No solo el resultado de la votación fue muy estrecho -312 a 308-. Además, May replicó de inmediato que, al no ser vinculante la votación, la opción de un Brexit duro si el día 29 no se ha aceptado un acuerdo sigue siendo la opción legal "por defecto".

la premier británica anunció que hoy someterá una moción a votación para pedir una prórroga corta, hasta el 30 de junio, si los Comunes aprueban el Acuerdo de Salida antes del próximo miércoles, día 20. De lo contrario, dijo, habría que pedir una "extensión mucho más larga", lo que requeriría que el Reino Unido participe en las elecciones europeas de mayo.

En cualquier caso, la primera ministra previno contra la tentación de incumplir el mandato del referéndum , ya que "dañaría la frágil confianza de los ciudadanos británicos en los miembros de esta cámara". Aunque May no lo explicitó, ese incumplimiento podría venir por la retirada de la petición de salida o por la convocatoria de un nuevo referéndum, que, previsiblemente exigiría ir antes a elecciones generales.

Tras conocer el resultado de la votación de ayer en la Cámara de los Comunes, un portavoz de la Comisión Europea indicó a los legisladores británicos que no es suficiente con votar contra un Brexit duro, sino que es necesario "aceptar un acuerdo" que impida este escenario.

El portavoz resumió la situación explicando que solo hay dos formas de dejar el bloque comunitario, "con o sin acuerdo" y aseguró que Bruselas está preparada para cualquiera de los dos escenarios.