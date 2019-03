Los Comunes aprueban pedir una prórroga a la UE y rechazan un segundo referéndum

El Brexit ha llegado a la prórroga y ha tanteado por primera vez, aunque sin éxito, la posibilidad de un segundo referéndum. Los Comunes aprobaron ayer la prórroga "corta" propuesta por la primera ministra Theresa May, quien tiene la intención de someter al voto de los legisladores el Acuerdo de Salida de la Unión Europea -UE-, por tercera vez, el miércoles 20.

El 15 de enero, el acuerdo alcanzado con Bruselas en noviembre, fue rechazado por 432 votos a 202, mientras que el martes pasado fueron 391 los diputados que le dieron la espalda al texto y a May, frente a los 242 que lo apoyaron.

Si el texto es al fin aprobado por los Comunes, que el miércoles se opusieron a un Brexit duro ahora y en cualquier momento futuro, entonces May solicitará a la UE una extensión hasta el 30 de junio del plazo de salida fijado en virtud del artículo 50 del Tratado de Lisboa, que expira el próximo día 29. La prórroga podría ser examinada en el Consejo Europeo que arranca el mismo día de la votación, el próximo miércoles. Esta prórroga corta tendría como objetivo afinar los mecanismos de salida, cuya puesta en práctica se ha visto retrasada por el tortuoso proceso parlamentario que está sufriendo desde noviembre el pacto con la UE.

En el caso de que el acuerdo sea rechazado de nuevo, hipótesis que sigue considerándose la más probable, el Gobierno británico tendrá que pedir una prórroga más larga, que obligaría al país a participar en los comicios al Parlamento Europeo que se celebrarán en los países miembros entre el 23 y el 26 de mayo. Esto exigiría anular la redistribución de los escaños británicos entre otros socios comunitarios decidida meses atrás.

Ahora bien, mientras hasta hace unos días la concesión de la prórroga se consideraba cosa hecha, esta benevolencia ha desaparecido debido al hastío en Bruselas por la incapacidad de May para forjar consensos y lograr que su Parlamento apruebe los textos que ella pacta con Bruselas. La prórroga corta, por su carácter técnico, y por venir acompañada de un acuerdo, no plantearía grandes problemas. Para la larga, los 27 exigirán un plan fiable que permita pensar que el bloqueo político que sufre el Parlamento británico respecto al Brexit tiene visos de solución. De hecho, de consumarse el tercer rechazo al acuerdo, los parlamentarios británicos tendrán dos semanas para decidir cuáles serán los siguientes pasos que deberá seguir el Reino Unido. Ayer, el presidente del Consejo Europeo Donald Tusk, se ofreció a negociar en la cumbre comunitaria de la semana que viene una "larga" prórroga. No precisó más, pero los analistas estiman que Tusk habla de uno a dos años, el tiempo suficiente para que el panorama político británico se modifique.

La sensación en Bruselas es que May es el problema, por lo que el alivio sería grande si el tercer rechazo diera paso a un relevo en la jefatura del Gobierno británico o a unas elecciones anticipadas. Ayer, los Comunes rechazaron por dos votos de diferencia una enmienda para retirar a May la conducción del proceso y traspasarla al Parlamento. También votaron por primera vez sobre un nuevo referéndum. Lo rechazaron por 334 votos a 85, con la abstención de los laboristas.