Un tiroteo en Utrecht deja al menos tres muertos y nueve heridos

Alerta en Holanda tras un tiroteo en un tranvía de Utrecht. L. T. / Agencia ATLAS



Al menos tres personas han muerto y nueve han resultado heridas -tres de gravedad- en un tiroteo ocurrido hoy en la ciudad holandesa de Utrecht, según confirmó el alcalde de la localidad, Jan van Zanen.



En un vídeo en la red social Twitter, el alcalde indica que "no se puede descartar que haya varios atacantes" involucrados en los hechos, aunque por ahora la Policía solo ha confirmado la identidad de un sospechoso: Gökmen Tanis, de 37 años y nacido en Turquía.





Correction: The name is spelled "Gökmen Tanis". https://t.co/t7iXZZkGFd