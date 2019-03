Tiroteo en Utrecht: Detenido el sospechoso del ataque, que ha causado tres muertos y cinco heridos

Tres personas han muerto y cinco han resultado heridas en un tiroteo dentro de un tranvía en la zona oeste de la ciudad holandesa de Utrecht, en un acto aún investigado por la Policía, que no descarta ninguna hipótesis tras la detención del principal sospechoso.



"Hoy es un día negro para nuestra ciudad, para Utrecht. Atacaron a personas inocentes en el tranvía que iban de camino al trabajo o a la escuela. Este día es cruelmente diferente", aseguró el alcalde, Jan Van Zanen, que confirmó que tres personas murieron y cinco resultaron heridas, tres de ellas de gravedad.



Las autoridades han detenido a última hora de la tarde a Gökmen Tanis, un hombre de 37 años, nacido en Turquía y con un largo historial de antecedentes penales por delincuencia común en los últimos años como robos con violencia, ataques a la autoridad y acoso sexual callejero, confirmó una fuente judicial.





Correction: The name is spelled "Gökmen Tanis". https://t.co/t7iXZZkGFd