Un muerto y varios heridos en un tiroteo en Utrecht

Al menos una persona ha fallecida y varias resultaron heridas este lunes en un tiroteo en la plaza 24 del Octubre, situada en la zona oeste de la ciudad de Utrecht, en el centro de Holanda, confirmó a Efe la Policía holandesa.



Según testigos, un hombre sacó un arma y comenzó a disparar de forma aleatoria y continuada contra los viandantes, pero después se ha dado a la fuga y se encuentra en paradero desconocido, añadió la Policía.



Algunos testigos apuntan que hay más de una persona involucrada en el tiroteo, aunque por ahora la Policía solo confirma un atacante.





Melding schietincident #24oktoberplein in Utrecht was om 10.45 uur. Het gaat om een schietincident in een tram. Meerdere traumaheli's zijn ingezet om hulp te verlenen.