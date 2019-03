Un estudiante español de 15 años, a tan solo cien metros del lugar del tiroteo

En el colegio en el que estudia el español Alfonso Garnacho se oyeron los disparos. Está a 100 metros de la plaza 24 de octubre de Utrecht y tras el suceso las puertas del centro se cerraron y todos los alumnos fueron confinados en el salón de actos y en las aulas de música, lejos de las ventanas.

El padre del joven español, Fernando Garnacho, estaba en contacto telefónico con su hijo. "Estábamos tranquilos, dentro de lo posible, porque me decía que había policías, aunque en la proximidades seguían buscando a uno de los sospechosos y a todos nos viene a la cabeza lo que esa gente es capaz de hacer cuando se siente acorralada, puede volar todo por los aires", señaló.

Alfonso, de 15 años, sale todos los lunes del colegio Unic a las 12.00 horas, pero ayer no pudo hacerlo hasta cinco horas después. El centro estaba en el perímetro de seguridad y hasta que no se bajó de nivel la alerta antiterrorista no pudo regresar en bici a su casa. "Por la mañana me había confundido y le había metido a mi hijo comida en la cartera pese a que no le tocaba almorzar allí. Era el único de su clase con comida y la repartió con sus compañeros durante la espera", explicó Fernando Garnacho.

Otra española, Laura Bergia Ortega acudía en bicicleta a clase en la Hoge School de Utrecht cuando en el otro extremo de la ciudad tenía lugar el ataque terrorista. Las autoridades universitarias cerraron las puertas. La joven permaneció "tranquila porque había seguridad en el edificio". No obstante, señaló que el ambiente que reinaba era de "estrés". "Había gente nerviosa, unos bromeaban y alguno entró en pánico, todos estábamos en contacto con las familias por teléfono", señaló Bergia.