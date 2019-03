La UE añade presión a May al no dar por sentado que aceptará aplazar el 'Brexit'

Por ahora, ninguna prórroga. La UE no quiere dar por sentado que accederá a posponer la fecha del Brexit, aunque sepa que es una de las últimas bazas que le quedan a la primera ministra británica, Theresa May. Bruselas reclamó ayer a Londres razones y fechas. Pero, ahora, con la presión añadida para May de que la prórroga puede ser la modificación "sustancial" que el "speaker" de los Comunes, John Bercow, exige para permitir que se vote de nuevo el acuerdo de salida, rechazado dos veces por la Cámara. "Proporcionar una extensión (del artículo 50 sobre la retirada de un Estado), ¿para qué? Es siempre la cuestión. El tiempo no es una solución, es un método si hay un objetivo y una estrategia", declaró la ministra francesa de Asuntos Europeos, Nathalie Loiseau, al llegar a una reunión preparatoria de la cumbre europea de mañana y el viernes, centrada en el Brexit.

El negociador jefe de la UE, Michel Barnier, también advirtió que el Reino Unido debe presentar un plan "concreto" sobre cómo piensa proceder para que los líderes puedan decidir sobre el retraso de la retirada. "Las preguntas clave serán: ¿Una extensión incrementa las posibilidades de ratificación (en los Comunes) del acuerdo de retirada? ¿El Reino Unido pedirá una extensión porque quiere un poco más de tiempo para reelaborar la declaración política?".

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, advirtió a May que si quiere una prórroga, debe decir "para qué, con qué fin y por cuánto tiempo", porque "no se puede avanzar haciendo círculos, ésa no es la solución". Y el ministro irlandés de Asuntos Exteriores, Simon Coveney, recomendó a Londres presentar un plan "muy persuasivo", porque hay "mucha preocupación" entre los socios por "la perspectiva de una extensión larga".

La "premier" británica solicitará por escrito al presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, una prórroga antes de que mañana arranque en Bruselas el Consejo Europeo, según anunció su portavoz tras una reunión del Gobierno.

Según informó la BBC, May iba a enviar la carta ayer mismo pidiendo a la UE una prórroga hasta el 30 de junio, pero con una cláusula que permitiría retrasar la salida de Reino Unido de la UE hasta dos años. Una opción que no ha gustado a todo su gabinete, según la cadena británica.