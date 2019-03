May avisa de que podría no haber una tercera votación si no ve apoyo suficiente

La primera ministra británica, Theresa May, advirtió ayer a los diputados de la Cámara de los Comunes de que la tercera votación del Acuerdo de Salida de la UE, pactado con Bruselas en noviembre, podría no producirse la próxima semana si parece que no cuenta con "el apoyo suficiente". En principio, la votación se esperaba en torno al miércoles. En una carta dirigida directamente a los parlamentarios, May recordó las cuatro opciones que, a su entender, quedan respecto a la salida del Reino Unido de la UE, tras el Consejo Europeo del pasado jueves.

Entre ellas, destacó, en primer lugar, la posibilidad de que los Comunes no voten por tercera vez el pacto -que ya ha rechazado en dos ocasiones- o que este sume una tercera derrota. Esto llevaría a pedir una prórroga del "divorcio" antes del 12 de abril, lo que, advirtió May, obligará al país a participar en las elecciones europeas de finales de mayo.

Una segunda opción, continúa May en la carta, es la de revocar la activación del artículo 50 del Tratado de Lisboa, esto es, dar marcha atrás en la petición de salida. A su entender, ese movimiento "traicionaría" el resultado del referéndum del 23 de junio de 2016.

Las otras dos soluciones, concluye May, son abordar, también antes del 12 de abril, una ruptura con la UE sin acuerdo (Brexit duro), lo que eliminaría el periodo de transición previsto hasta el 31 de diciembre de 2020, o que los diputados aprueben el Acuerdo de Salida y se pase a una ruptura ordenada el 22 de mayo. Sin embargo, y pese a la negociación de May con los conservadores opuestos al acuerdo y con los norirlandeses del DUP, esta opción sigue sin tener muchas posibilidades.

En esa encrucijada, el ministro español de Exteriores, Josep Borrell, afirmó que empieza a dudar de que el Reino Unido acabe abandonando la UE. "Si yo apoyara el Brexit, votaría por el acuerdo de Theresa May. Con ese texto saben que salen. Si lo rechazan, abren otra discusión con un final indeterminado", dijo.