La mayor manifestación contra el ´Brexit´ reúne a un millón de personas en Londres

Un millón de personas, según la mayoría de la prensa británica, desfilaron ayer por el centro de Londres para exigir un segundo referéndum sobre el Brexit al grito de "que decida la gente". Se trata de la mayor protesta contra la salida británica de la Unión Europea (UE), pues el récord lo tenía una marcha celebrada en octubre pasado, en la que se congregaron unas 700.000 personas. Es también la segunda protesta más nutrida de la historia de la ciudad, tras la que en 2003 concentró a dos millones de opositores a la guerra de Irak.

En las pancartas enarboladas por los manifestantes se podían leer mensajes como "el mejor acuerdo es que no haya Brexit", "si en democracia no se puede cambiar de opinión, ya no es una democracia" o "queremos que la gente vote", además de juegos de palabra ingeniosos o groseros con las palabras Brexit y May, el apellido de la primera ministra.

La marcha arrancó del Marble Arch, en uno de los vértices de Hyde Park, y recorrió las principales calles de la ciudad, pasando por Picadilly Circus, Trafalgar Square y el 10 de Downing Street -residencia oficial de la primera ministra-, para terminar frente a Westminster, la sede del Parlamento británico. En sus filas formaron representantes de todos los partidos, incluyendo miembros del gubernamental Partido Conservador.

Casi 4,5 millones de personas habían firmado hasta el mediodía de ayer una petición para que el Parlamento dé marcha atrás y revoque la solicitud gubernamental de salida de la UE.

La Cámara de los Comunes tiene la obligación de debatir cualquier petición que le llegue que esté respaldada por más de 100.000 firmas. El número de firmantes carece de precedentes en la historia de la web de la Comisión de Peticiones.

Españoles residentes en el Reino Unido se reunieron en la jornada de ayer en Green Park, tal y como muestra la fotografía, para participar en la masiva manifestación contra el Brexit.

Durante la multitudinaria protesta, el grupo compartió unos minutos con el laborista David Miliband, que fue secretario de Estado de Exteriores entre los años 2007 y 2010.