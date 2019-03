Los demócratas discrepan del fiscal general sobre el informe de Mueller

El presidente de la Comisión Judicial de la Cámara de Representantes, el demócrata Jerrold Nadler, anunció ayer que llamará a declarar al fiscal general William Barr, por su interpretación del informe del fiscal especial Robert Mueller sobre sus investigaciones de la trama rusa. Nadler discrepa de esa interpretación.

El informe no ha sido publicado aún, pero Barr ha hecho llegar al Congreso y a la opinión pública una carta de cuatro folios en la que lo resume. Las discrepancias se producen a propósito de una eventual obstrucción a la justicia por parte de Donald Trump en las investigaciones de la trama rusa.

En su carta, Barr cita un párrafo del documento de Mueller en el que el fiscal especial afirma: "Si bien este informe no concluye que el presidente cometiera un delito, tampoco lo exonera de este". A continuación Barr explica que "la decisión del fiscal especial de describir su investigación sobre la obstrucción sin llegar a ninguna conclusión legal hace que sea el fiscal general quien determine si la conducta descrita en el informe constituye un delito".

Sin pruebas suficientes

En consecuencia, Barr da un paso adelante y anuncia que, en unión del fiscal general adjunto Rod Rosenstein, han "llegado a la conclusión de que las pruebas conseguidas durante la investigación del fiscal especial no son suficientes para establecer que el presidente cometiese un delito de obstrucción a la Justicia". Barr precisa que esta decisión se ha tomado al margen de consideraciones como que el presidente no es imputable mientras ejerce el cargo. Es decir, que considera que, se mire por donde se mire, no hubo obstrucción.

El demócrata Nadler es, en razón de su cargo, una de las pocas personas que ya ha accedido al informe, por ahora secreto, por lo que se sospecha que sus reticencias frente a las conclusiones de Barr puedan ser fundadas.

El miembro de la Cámara de Representantes Bill Pascrell, también demócrata, fue más directo al denunciar que "el resumen blanqueado del guardaespaldas nombrado por Trump no es aceptable". Para Pascrell, "Barr busca proteger a Trump. "Debería publicarse el informe completo de inmediato", apostilló.