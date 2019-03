May admite que le falta apoyo para su 'Brexit' y lo buscará hasta el viernes

May, ayer, explicando a los Comunes que, de momento, no hay votación.

May, ayer, explicando a los Comunes que, de momento, no hay votación. efe

La primera ministra británica Theresa May, ha reducido su agenda política a dos objetivos, antes que la quitanieves de la Historia se la lleve por delante y haga bueno el chiste que la presenta como "la peor primera ministra, pero por poco tiempo". Los objetivos son: conseguir los apoyos precisos para que los Comunes aprueben su Acuerdo de Salida esta semana y evitar que el Parlamento le quite mañana, miércoles, la conducción del proceso.

May pactó la pasada semana con el Consejo Europeo que, si el acuerdo es aprobado antes de la fecha de salida prevista -este viernes 29 de marzo-, Reino Unido obtendrá una prórroga hasta el 22 de mayo para un abandono ordenado de la Unión Europea -UE-. En caso contrario, el próximo 12 de abril tendrá que decidir si se queda, se va a las bravas o pide una larga prórroga para que el país se sacuda su bloqueo político mediante elecciones.

May reconoció ayer que, de momento, sigue sin tener los apoyos precisos, por lo que no someterá todavía el Acuerdo de Salida a votación. Le faltan varias decenas de conservadores euroescépticos y los diez norirlandeses del DUP. Estos le hicieron saber ayer que no la respaldarán a menos que lo hagan los euroescépticos. Apenas tiene cuatro días para resolver el entuerto, que se convertirían en dos si el Parlamento la despoja de la dirección del Brexit mañana.

La premier logró conjurar el domingo por la tarde la rebelión que la prensa británica había anunciado para el Consejo de Ministros de ayer. Hasta once responsables de departamentos se habrían juramentado para abocarla a dimitir, pero May los desactivó con una reunión en su residencia campestre de Chequers a la que acudieron también relevantes figuras conservadoras.

Según informó la cadena de televisión ITV, May habría prometido a los euroescépticos renunciar de inmediato si el Acuerdo de Salida se aprueba esta semana. La BBC ya había avanzado la información el domingo. Sin embargo, May, desautorizada dos veces -meses de enero y marzo- por sus propias filas, es poco creíble por su probada resistencia a tirar la toalla.

Las voces para que dimita crecen en intensidad cada hora e insisten en que las dos derrotas del Acuerdo de Salida prueban que no cuenta con la confianza de su partido y, además, tampoco tiene ya la de su propio Gobierno.

Con todo, una de las causas de que se mantenga a flote es, sin duda, que nadie quiere abrasarse antes de que se aclare cuál va a ser el derrotero que tome el Brexit.

Para la Unión Europea, cada vez es "más probable" que el futuro adopte la forma de una salida caótica para la que Bruselas insistió ayer en que tiene preparadas todas las medidas precisas que amortigüen los daños más graves.