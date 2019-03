Los Comunes votarán hoy propuestas alternativas al 'Brexit' pactado por May

La Cámara de los Comunes se apresta a debatir y votar hoy propuestas alternativas al Brexit pactado por la primera ministra, Theresa May, que ya han rechazado dos veces. El orden del día de la sesión, prerrogativa habitual del Gobierno, será marcado por la Cámara, después de que así se aprobara el lunes por la noche a través de la llamada "enmienda Letwin".

Los diputados, que comenzarán a votar hacia las ocho de la tarde (hora española), tendrán una papeleta con las diferentes opciones, pudiendo marcar como aprobadas cuantas quieran, por lo que el resultado puede no ser concluyente. Este voto se llama "indicativo". Se estima que las opciones principales serán:

El Acuerdo de Salida. Tendría que aprobarse antes del viernes. De él depende el calendario de las prórrogas. El " Brexit duro". Defendido por euroescépticos, se ejecutaría el 12 de abril, de acuerdo con lo ya pactado con la UE. Los Comunes lo han rechazado dos veces. La anulación del Brexit, consistente en retirar la solicitud de activación del artículo 50. Un segundo referéndum. Ha sido rechazado una vez en votación no vinculante. Admitiría diversas variantes y sería mejor aceptado si en lugar de un simple "sí" o "no" se compusiera de más preguntas. El " Brexit suave" laborista, basado en la unión aduanera y la alineación al mercado único y a la normativa social y laboral de la Unión Europea. El " Brexit suave" al modo noruego, basado en el mercado único y sometido a las reglas del Espacio Económico Europeo.

Aunque la votación no es vinculante y May no se ha comprometido a obedecerla, los diputados tienen la opción de redactar un proyecto de ley con la opción ganadora y someterlo a votación el lunes. A condición de que, hasta el viernes, May no haya logrado aprobar el Acuerdo de Salida.