Bercow no permitirá una tercera votación si no hay "cambios sustanciales"

El presidente de la Cámara de los Comunes, John Bercow, insistió ayer en que no se podrá votar por tercera vez el acuerdo de Brexit de la primera ministra, Theresa May, si no se introducen "cambios sustanciales" en él. Bercow se pronunció así en respuesta a la intención gubernamental de someter el texto a votación hoy o mañana.

El Gobierno insiste en que después del segundo rechazo (12 de marzo) ha cambiado la fecha de salida, que inicialmente era la de este viernes (29 de marzo) y ahora será el 22 de mayo, en el caso de que el polémico acuerdo con la UE fuera al fin aprobado.