May intenta salvar el pacto del 'Brexit' en tercera votación tras severas derrotas

El presidente del Parlamento británico John Bercow, aceptó ayer que el Gobierno de Theresa May someta hoy a votación por tercera vez el acuerdo del Brexit. El nuevo intento de aprobación, tras las dos severas derrotas de enero y marzo, pasó la criba del speaker de los Comunes gracias a que May pide esta vez que los diputados se pronuncien solo sobre el acuerdo de salida, y no sobre la declaración política que sienta las bases de la relación futura que lo acompaña.

Bercow interpreta que la Cámara vota una moción distinta, exigencia cuyo cumplimiento era condición sine qua non para una tercera votación. Tampoco la UE pone pegas a que los Comunes voten hoy solamente el Acuerdo de Salida. No en vano, en las conclusiones de la cumbre de la semana pasada se retrasaba el Brexit hasta el 22 de mayo a condición de que los términos del divorcio fueran aprobados por la Cámara esta semana, y no se mencionaba la declaración política.

May intenta salvar a la desesperada el pacto que rubricó con Bruselas tras 2 años de negociaciones y cuyo bloqueo por el Parlamento tiene en vilo al país. Como en las ocasiones anteriores, la premier no cuenta ni con las más mínimas garantías de respaldo. De perder la votación, el país saldría de la UE por las bravas el próximo 12 de abril.

El tratado de salida que se votará hoy „día oficial de la salida„ incluye los aspectos más polémicos de la negociación con Bruselas. Sobremanera, el mecanismo de salvaguarda para evitar una frontera terrestre en la isla de Irlanda. El llamado backstop es la razón del rechazo al acuerdo del partido norirlandés DUP, cuyos 10 diputados sostienen el Gobierno de May. La líder unionista Arlene Foster, ya avanzó ayer que los parlamentarios de su formación votarán de nuevo en contra del plan de salida. Y dijo más: la abstención "nunca ha sido una opción".

La abstención del DUP es la exigencia que hacen entre líneas destacados euroescépticos tories como el exministro Boris Johnson o Jacob Rees-Mogg para, por esta vez, aceptar lo negociado por May; y solo a condición de que la primera ministra dimita, tal como ofreció el miércoles si su plan es aprobado. Esa oferta de renuncia fue bien recibida por Johnson y Rees-Mogg, pero hay un núcleo duro de tories a los que ni con ésas.

El portavoz laborista del Brexit Keir Starmer, adelantó ayer que su formación no respaldará hoy el acuerdo negociado por May y criticó la estrategia de segregar la declaración política del pacto de retirada para vencer las resistencias del speaker John Bercow, a una tercera votación. El portavoz dio dos "razones claves" por las que, a su juicio, no se pueden separar el acuerdo de salida y la declaración política.

En primer lugar, "el Artículo 50 „del Tratado de Lisboa„ indica de forma explícita que la UE y un Estado miembro deben negociar un acuerdo que establezca las disposiciones para su retirada, teniendo en cuenta el marco para su futura relación con la UE". Y, después, una carta conjunta del presidente de la Comisión Europea Jean-Claude Juncker, y el del Consejo Europeo Donald Tusk, en la que señalan que ambos textos, aunque sean de "naturaleza distinta", forman parte del "mismo paquete de negociaciones".