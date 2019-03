Venezuela inhabilita a Guaidó por ocultar datos sobre su patrimonio

El contralor general de Venezuela, Elvis Amoroso, anunció ayer la inhabilitación del jefe del Parlamento, Juan Guaidó, para el ejercicio de cargo público, al "presumir" que "ocultó o falseó" datos de su declaración jurada de patrimonio, al recibir dinero de instancias internacionales y nacionales sin justificar. Guaidó considera que la decisión es una "farsa" encaminada solo a atacar su papel cometido al frente de la institución parlamentaria.

La Contraloría General de la República es el órgano que se encarga de velar por la transparencia en la administración del patrimonio del Estado. Su titular justificó ayer la inhabilitación de Guaidó en el hecho de que, desde 2015, realizó más de 90 viajes al extranjero, con un coste superior a los 310 millones de bolívares (en torno a 90.000 euros) sin aclarar cómo costeó los gastos. El actual jefe del Parlamento permaneció fuera del país 248 días desde que es diputado. Muchos de esos desplazamiento fueron en "aeronaves privadas". Hay que sumar además otros 200 millones de bolívares (algo menos de 60.000 euros) por gastos de Guaidó en "hoteles de lujo", que exceden de lo que, a juicio de Amorós, puede permitirse un diputado.

"No existe un contralor, no existe una inhabilitación, el Parlamento venezolano es el único que puede designar un contralor", afirmó Guaidó tras conocer la decisión de inhabilitarlo para cargo público. Para el líder opositor se trata de una "farsa" puesto que el contralor general fue designado por la oficialista Asamblea Nacional Constituyente y no por la Asamblea Nacional, que es el órgano previsto para ello. Guaidó considera que la inhabilitación "no es lo peligroso de esto, lo peligroso es que siguen atacando a la presidencia" del parlamento.

El presidente Maduro anunció varios días de racionamiento para estabilizar el sistema eléctrico nacional tras el incendio que causó una nueva caída y que atribuyó a un ataque con fusil, del que responsabilizó a la oposición y a Estados Unidos.