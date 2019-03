El Parlamento tumba de nuevo el 'Brexit' de May y Reino Unido se asoma al caos

No hubo sorpresas. Theresa May perdió la tercera votación en los Comunes y el Reino Unido tiene ahora ante sí dos opciones: o abandona la UE por las bravas el 12 de abril o solicita una prórroga del plazo para consumar el Brexit que obligaría al país a celebrar elecciones europeas de mayo.

A tono con la gravedad de la situación, el presidente del Consejo Europeo Donald Tusk, convocó una cumbre de urgencia para el 10 de abril ante el "probable" escenario de un Brexit caótico.

El consuelo de May es que ayer su derrota fue menos severa que las dos anteriores: perdió por 58 votos „286 a favor, frente a 344 en contra„, cuando en enero y hace tres semanas esa diferencia fue 230 y 149, respectivamente.

El resto de los pronósticos se cumplieron. Los 10 diputados unionistas norirlandeses que sostienen al Gobierno votaron en contra, como habían dicho que harían, y no hubo fuga de votos en las filas laboristas, de las que solo 5 diputados se atrevieron a salir para alinearse con May.

Al líder laborista Jeremy Corbyn, le faltó tiempo para pedir la dimisión de la premier conservadora y la convocatoria de elecciones anticipadas. May se había ofrecido a dimitir, pero supeditando la renuncia a la aprobación del acuerdo de retirada, ayer desgajado, para atraer votos, de la declaración política sobre la relación futura con el bloque comunitario. Sin embargo, la oferta de decapitarse, políticamente hablando, no fue determinante para que sus correligionarios le dieran el "sí". Boris Johnson, Dominic Raab y otros euroescépticos que aspiran a suceder a May veían muchas ventajas en el sacrificio de la líder tory, pero el núcleo duro de la facción más eurófoba del partido no cedió. En consecuencia, May no dimite. Al menos ayer, cuando al poco de terminar la votación se levantó para anunciar que seguirá trabajando para lograr un Brexit ordenado".

El próximo lunes, los Comunes intentarán llegar a un consenso sobre las opciones a las que aún puede aferrarse el país, en una nueva tanda de "votaciones indicativas". En la primera, esta semana, ninguna de las 8 propuestas sometidas a votación obtuvo una mayoría. La opción de celebrar un referéndum para confirmar un eventual acuerdo y negociar una unión aduanera con la UE fueron las más respaldadas, y algunos diputados creen que una combinación de esas dos vías podría permitir un consenso.

En consecuencia, el negociador jefe de la UE, Michel Barnier, deslizó que Bruselas podría abrirse a negociar un acuerdo de unión aduanera con el Reino Unido si así se lo demanda Londres.

La libra llegó ayer a su cotización más baja frente al dólar. La Bolsa de Londres experimentó el efecto contrario, ya que muchas compañías que facturan en dólares u otro tipo de divisas se vieron beneficiadas por la depreciación de la libra y el tipo de cambio.

Mientras miles de brexiters se manifestaban para que se ejecute el resultado de 2016, las capitales hablaban: Dublín, pedía "generosidad" a la UE, y que se abra a una "extensión larga" del Brexit; París vio "muy" incrementada una ruptura sin acuerdo. Y Berlín apremió: "El tiempo se acaba. Los británicos tienen que tomar una decisión sobre los pasos a tomar antes del 12 de abril".