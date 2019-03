Theresa May no desiste y se plantea someter su 'Brexit' a una cuarta votación

La primera ministra británica, Theresa May, no desiste y, después de tres derrotas, se plantea someter el acuerdo del Brexit que negoció y rubricó con Bruselas a una cuarta votación en los Comunes. May, que tras la votación del viernes anunció que seguirá trabajando por un Brexit ordenado, cree que los 58 votos por los que perdió confirman que va "en la dirección correcta": en las dos ocasiones anteriores la derrota fue más abultada.

Mientras, diputados de todos los partidos intentan consensuar las propuestas alternativas que se someterán a votación mañana. En la primera ronda de "votaciones indicativas" (no vinculantes), el pasado miércoles, ninguna de las ocho opciones cosechó mayoría.

La exministra Nicky Morgan, del bando proeuropeo tory, advirtió, no sin polémica, que si al final prospera una de estas propuestas, el país "puede necesitar un Gobierno de unidad nacional para aplicarlas".