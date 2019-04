Buteflika renunciará antes del día 28 y dará paso a presidenciales en 90 días

La operación puesta en marcha la pasada semana por el hombre fuerte del Ejército argelino, general Salah, dio ayer un salto adelante con el anuncio de la renuncia, antes del 28 de abril, del presidente Buteflika, cuya salida del poder piden los manifestantes en las calles desde el pasado 22 de febrero. La renuncia de Buteflika, que finaliza su cuarto mandato en la fecha citada, abrirá una transición que será pilotada por el presidente del Senado Abdelkader Bensalah, quien deberá convocar presidenciales en un plazo de 90 días.

La pasada semana, el general Salah, dio el primer manotazo al clan Buteflika, al opinar que el enfermo presidente, de 82 años y en el poder desde hace 20, debería ser inhabilitado. La iniciativa, considerada una señal de una recomposición de las alianzas en la cúpula argelina, fue seguida el pasado domingo por el nombramiento de un nuevo Gobierno, liderado por el hasta ahora ministro de Interior Nouredin Bedaui. La víspera, Salah advirtió de una amenaza de "fuerzas anticonstitucionales".

Salah, jefe del Estado mayor del Ejército, mantiene en el nuevo Ejecutivo su cargo de viceministro de Defensa. La responsabilidad teórica de ese departamento recae en el presidente, jefe supremo de las Fuerzas Armadas. El nuevo Gobierno, en el que solo repiten 7 de sus 27 miembros, es considerado el desenlace momentáneo del pulso entre el general Salah y el clan Buteflika.

Cientos de personas se manifestaron ayer en Argel para protestar por el nuevo gabinete, que consideran un intento de preservar el régimen. Las protestas, que nacieron para exigir que Buteflika no se presentase a un quinto mandato en las elecciones previstas para el día 18, continuaron cuando el presidente anunció su renuncia a la reelección y suspendió los comicios para abrir un proceso de transición, presentado como una renovación de la república, durante el que seguiría en la jefatura del Estado. Las peticiones populares se ampliaron a un cambio de régimen que expulse a los clanes dirigentes y democratice el país con nueva Constitución y elecciones transparentes. De un modo parecido fueron acogidos tanto la propuesta de inhabilitación como el anuncio de retirada de ayer. Para los críticos, que mantienen su intención de salir en masa a las calles cada viernes, el régimen solo pretende ganar tiempo. "Es una declaración que llega muy tarde. Esperábamos su dimisión y no el anuncio de su intención de dimitir. Todo esto es para ganar tiempo hasta el 28 de abril y seguir robando lo poco que queda", declaró a Efe un joven vendedor callejero.

"Estamos preocupados. Es una situación que nos afecta porque no sabemos lo que nos deparará el futuro. No se trata solo de Buteflika, sino que es todo su clan el que tiene que dimitir antes. No se puede decir que sea una noticia, no hay nada nuevo", expresó con pesimismo un estudiante.

Como prueba de que se ha producido una recomposición de la relación de fuerzas entre el clan Buteflika y el general Salah, su hasta ahora principal apoyo, la Fiscalía prohibió ayer la salida del país de una decena de personas, empresarios y miembros de familias acaudaladas, todos próximos a Buteflika. La prohibición se enmarca en una investigación sobre corrupción y fuga de capitales.