May pide otra prórroga para evitar un 'Brexit' caótico y busca apoyo en Corbyn

Otra prórroga, pero tan corta "como sea posible", y apelando a la "unidad nacional en un momento decisivo". La primera ministra británica Theresa May, anunció ayer, al término de una reunión de más de siete horas con sus ministros, que solicitará a la UE un nuevo plazo, más allá del 12 de abril, a fin de acordar un plan conjunto con el líder laborista Jeremy Corbyn, que impida un Brexit sin acuerdo en10 días.

Tras encerrarse con los miembros de su gabinete en Downing Street, May compareció para anunciar el único fruto de la maratoniana reunión: la petición a los líderes comunitarios de que le den más tiempo para evitar el caos de un Brexit por las bravas.

La novedad es que May invita a Corbyn a urdir una solución y compartir las responsabilidades quese deriven. Así, ofreció al líder de la oposición reunirse a la mayor brevedad „Corbyn aceptó„ para armar una propuesta que pueda llevar al Consejo Europeo del próximo miércoles, dos días antes de la fecha señalada para que el Reino Unido se divorcie de la UE sin mediar acuerdo.

Eso sí, la premier no da por perdido el acuerdo que negoció durante dos años con Bruselas y que ambas partes rubricaron en diciembre. Pero ahora propone al líder laborista pactar la forma de conducir la negociación sobre la futura relación con el bloque.

"Reconocemos que „May„ ha dado un paso", dijo Corbyn, que defiende crear una unión aduanera permanente con el resto de los países de la UE para suavizar los controles fronterizos en la isla de Irlanda y garantizar al Reino Unido el comercio sin tarifas con sus antiguos socios.

También entendió el mensaje el presidente del Consejo Europeo Donald Tusk: "Incluso si, después de hoy „por ayer„, no sabemos cuál será el resultado final, seamos pacientes", tuiteó.

May no propuso fecha para el nuevo plazo; solo dijo que quiere lograr una extensión que terminaría cuando el Parlamento ratifique un tratado de salida, que debe suceder antes del 22 mayo para que Reino Unido no esté obligado a participar en las elecciones europeas. Si el proyecto de colaborar con Corbyn no fructifica, el Ejecutivo propondrá a los diputados que voten sobre una serie de alternativas, que no desveló.

El anuncio de May llegó al final de un día en el que se desveló el plan de un grupo de diputados laboristas y conservadores para forzar a la primera ministra a solicitar a Bruselas una nueva prórroga.

La laborista Yvette Cooper, el tory Oliver Letwin y otros parlamentarios anunciaron que hoy presentarán una moción en la Cámara de los Comunes que, si es aprobada, permitirá iniciar la tramitación de urgencia de una ley para obligar al Gobierno a pedir otra extensión.