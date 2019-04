La Eurocámara califica a Gibraltar como colonia en una ley de la UE por primera vez

Por primera vez en la historia de la Unión Europea „UE„ la Eurocámara aprobó ayer en sesión plenaria una ley en la que se refiere como "colonia" a Gibraltar.

Fue en el acuerdo sobre exención de visados a los británicos para acceder al espacio Schengen tras el Brexit, que salió adelante por un contundente 502 a 81, con 29 abstenciones. El eurodiputado conservador británico Ashley Fox pidió que se retrasara el voto hasta la próxima sesión plenaria para celebrar un debate sobre Gibraltar, posibilidad que se rechazó. La calificación de colonia para el Peñón es acorde con la doctrina de Naciones Unidas.

En Reino Unido, la Cámara de los Lores debatía anoche su refrendo a una ley aprobada el miércoles a última hora por los Comunes, por solo un voto „313-312„, que obliga a la primera ministra Theresa May, a solicitar una prórroga de la salida británica de la UE para así evitar un Brexit sin acuerdo. La ley pretende que haya prórroga aunque antes del próximo viernes no se refrende en el Parlamento un acuerdo de salida, condición impuesta por Bruselas para extender el plazo de abandono hasta el 22 de mayo.

En todo caso, la iniciativa de los Comunes no hace sino conminar a May a cumplir con la petición de prórroga que anunció el pasado viernes tras ser derrotado por tercera vez en esa cámara el acuerdo de salida que pactó en noviembre con la UE. Gobierno y laboristas volvieron a reunirse ayer para intentar consensuar un acuerdo que salga adelante en el Parlamento y reiteraron que las negociaciones están siendo satisfactorias. Sin embargo, los laboristas están divididos sobre la posibilidad de exigir a May un referéndum que confirme el eventual acuerdo que puedan alcanzar en los próximos días.