El presidente Emmanuel Macron quiere reducir el tamaño del Espacio Schengen

El presidente francés, Emmanuel Macron, quiere que la Unión Europea convoque después de las elecciones europeas una "convención refundadora" que entre otras cosas modifique "completamente" el Tratado de Schengen, lo que podría reducir el número de países incluidos en este espacio de libre circulación. Las críticas de Macron a Schengen, que beben de las diferencias de los socios comunitarios respecto a la política migratoria, se basan en su percepción de que "no se protegen suficientemente las fronteras comunes", "ya no hay solidaridad" entre los países miembros y se registran "demasiadas diferencias" respecto al derecho de asilo. Macron no precisó qué países deberían quedar fuera de Schengen.