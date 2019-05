El presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, mantendrá el mismo "respeto" y "establecerá relaciones de trabajo" con quien suceda a May, pero recalcó que la posición de Bruselas respecto al Acuerdo de Retirada no se ha modificado tras el anuncio de dimisión de la premier. Juncker ha seguido el anuncio de May "sin alegría personal." Al presidente le gustó y ha apreciado trabajar con la primera ministra y, como ha dicho en anteriores ocasiones, "Theresa May es una mujer valiente por la que tiene un gran respeto".

La portavoz del Gobierno español, Isabel Celaá, calificar de "mala noticia" el anuncio de dimisión de la primera ministra británica, porque, en opinión del Ejecutivo español, "anticipa un periodo de dificultades" y "un líder duro, un Brexit duro y un tiempo duro".