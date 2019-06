Trump inicia hoy una visita a Gran Bretaña marcada por sus injerencias

Theresa May y Donald Trump, en un encuentro en 2018.

Theresa May y Donald Trump, en un encuentro en 2018. Reuters

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, inicia hoy su primera visita de Estado al Reino Unido, donde le esperan la reina Isabel II y la primera ministra británica, Theresa May, pero también las protestas de los que rechazan sus políticas.

La visita de Trump genera malestar anticipado en ciertos sectores por sus continuas injerencias en los asuntos internos de los británicos, como su apuesta por Boris Johnson para sustituir a May o su defensa de un Brexit sin acuerdo con la Unión Europea negociado por Nigel Farage.

"Si no obtienes el acuerdo que quieres, si no obtienes un acuerdo justo, entonces sales", defendía ayer Trump en una entrevista. El mandatario considera que Londres no debería pagar los 39.000 millones de libras (44.460 millones de euros) acordados en el texto de retirada de la Unión Europea. Para compensar la pérdida comercial de una salida de la Unión sin pacto, Trump se muestra dispuesto a promover un nuevo acuerdo de comercio entre el Reino Unido y EEUU pocos meses después de que Londres se marche de la UE a más tardar el próximo 31 de octubre.

Reino Unido debería estar preparado para salir de la Unión Europea sin acuerdo e incorporar al político antieuropeo Nigel Farage en las negociaciones del Brexit, sugiere Trump. "Le conocí (refiriéndose a Farage) cuando a él le gustó mi campaña (electoral) y vino a dar un discurso. Creo que es una persona fantástica", añadió el presidente norteamericano.

Del clima que se encontrará hoy en Gran Bretaña da idea el artíulo publicado ayer por el alcalde de Londres, el laborista Sadiq Khan. "El presidente Donald Trump es uno de los ejemplos más notorios de la creciente amenaza global. La extrema derecha está en aumento en todo el mundo, amenazando nuestros derechos y libertades tan duramente ganados y los valores que han definido las sociedades liberales, democráticas durante más de 70 años", escribe Khan, quien considera que moviliza a sus seguidores con el lenguajes de "los fascistas del siglo XX". El alcalde también se quejó de que Trump interfiriera en la elección interna del Partido Conservador al manifestar su apoyo al exministro de Exteriores Boris Johnson, favorito para suceder a May como líder conservadora y primera ministra.

Sobre los aranceles que Estados Unidos proyecta imponer a México como castigo contra la inmigración ilegal, Trump ve con escepticismo las negociacions que intenta promover el país vecino. Esta posición contrasta con el optimismo del presidente mexicano López Obrador, convencido de que habrá un acuerdo. México "podría resolver la crisis fronteriza en un día si sus dirigentes así lo quisieran", escribía ayer Trump en su cuenta de Twitter.