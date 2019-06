La UE advierte al futuro sucesor de May que no renegociará el 'Brexit'

Tanto la Comisión Europea como el Gobierno de Alemania lanzaron ayer una advertencia a los aspirantes a suceder a Theresa May como primera ministra británica: el Acuerdo de Salida alcanzado en noviembre no se renegociará.

La Comisión se dirigió en particular al gran favorito, Boris Johnson, quien aseguró el pasado fin de semana que si no consigue un acuerdo que le satisfaga se lanzará al Brexit duro y dejará sin pagar los 44.000 millones de euros de la llamada "factura de la ruptura". La Comisión añadió que se abstendrá de hacer declaraciones sobre el Brexit para no interferir en el proceso de sucesión. Desde Berlín, el ministro de Alemania para Europa, Michael Roth, avisó a los candidatos que no pierdan de vista que los países de la UE no van a renegociar.

Los laboristas anunciaron que intentarán tomar el control de la agenda parlamentaria del día 25 para introducir leyes destinadas a evitar esa posibilidad.