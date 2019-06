Boris Johnson arrasa en la primera votación para elegir al sucesor de la 'premier' May

El exministro británico de Asuntos Exteriores y exalcalde de Londres Boris Johnson arrasó ayer en la primera ronda de votaciones celebrada por los 313 diputados conservadores para elegir al sustituto de Theresa May al frente de los tories y del Gobierno. Los 10 aspirantes quedaron reducidos a 7 tras la votación, ya que 3 no lograron el mínimo exigido de 17 apoyos.

Johnson se alzó con 114 votos, seguido del ministro de Exteriores, Jeremy Hunt (43); el de Medio Ambiente, Michael Gove (37); el antiguo titular del Brexit Dominic Raab (27); el titular de Interior, Sajid Javid (23); el de Sanidad, Matt Hancock (20) y el de Cooperación Internacional, Rory Stewart (19). Tras la votación no queda ninguna mujer en la lid, al ser eliminadas la exministra de Trabajo y Pensiones, Esther McVey, y la antigua líder tory en los Comunes, Andrea Leadsom. También fue excluido el diputado Mark Harper.

El proceso proseguirá la próxima semana, con votaciones el martes, el miércoles y el jueves, hasta que solo queden en pie dos candidatos. Estos se someterán a la votación por correo de los 160.000 afiliados tories. Se espera que el anuncio del ganador seahaga a finales de julio.

Johnson ha adelantado, como la mayoría de sus rivales, su voluntad de consumar el Brexit el próximo 31 de octubre, fecha en la que expira la prórroga concedida a Reino Unido. Sin embargo, también ha expresado su intención de renegociar con la UE el acuerdo de salida. Bruselas advirtió esta misma semana que su posición no ha cambiado con la dimisión de May y que no está dispuesta a una nueva negociación.