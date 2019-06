Donald Trump lanza este martes su campaña para ser reelegido

El presidente de EEUU, Donald Trump, lanza formalmente este martes su campaña a la reelección, pero sus esfuerzos para mantenerse en el poder hasta 2025 han marcado cada día de su mandato durante los últimos dos años con una intensidad inédita en la historia presidencial del país.



El mitin de Trump en Orlando (Florida) llega justo después de que su campaña despidiera a varios encuestadores cuyos sondeos internos, filtrados a la prensa, contenían datos desalentadores sobre las opciones de reelección del presidente en varios estados clave.



Pero Trump insistió hoy en que esos son "sondeos falsos" y pronosticó que este martes batirá "récords" de asistencia a su mitin, en el que le acompañarán su esposa, Melania, y el vicepresidente estadounidense, Mike Pence.



"Estamos construyendo grandes pantallas de cine fuera (del estadio) para que todo el mundo (pueda verlo). Tenemos más de 100.000 peticiones" de entrada, aseguró Trump en Twitter.





Big Rally tomorrow night in Orlando, Florida, looks to be setting records. We are building large movie screens outside to take care of everybody. Over 100,000 requests. Our Country is doing great, far beyond what the haters & losers thought possible - and it will only get better!