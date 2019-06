Trump: "No busco la guerra con Irán, pero si la hay será una destrucción nunca vista"

El presiente de EEUU, Donald Trump, reconoció ayer que no busca la guerra con Irán, pero mantuvo el tono de amenaza contra la República Islámica. "No estoy buscando la guerra, y si la hay, será una destrucción como nunca antes se ha visto. Pero no estoy buscando hacer eso", dijo en una entrevista en televisión.

"No quiero matar a 150 iraníes. No quiero matar 150 de nada ni de nadie, salvo que sea absolutamente necesario", añadió más tarde en unas declaraciones a los medios en la Casa Blanca, un día después de asegurar que el jueves abortó tres ataques contra Irán, en represalia por el derribo de un dron de EEUU, porque iban a causar "150 muertos", apuntó el presidente estadounidense.

Trump aprovechó para anunciar que impondrá nuevas sanciones a Teherán para evitar que se haga con el arma atómica. Y la acción militar, advirtió, sigue estando sobre la mesa: "Vamos a imponer más sanciones a Irán. En algunos casos vamos lentos, pero en otros nos estamos moviendo rápidamente", aseveró.

Aparte, Trump consideró "sabia" la decisión de Teherán de no derribar un avión militar estadounidense con 35 personas a bordo que se encontraba en la zona donde fue abatido el dron (según Irán, dentro de su espacio aéreo).

"Había un avión con 38 personas, ¿vieron eso? Creo que es una gran historia. Lo tenían a la vista y no lo derribaron. Creo que fueron muy sabios al no hacer eso", dijo el magnate a la prensa.

El régimen de los ayatolás se limitó a responder que está "preparado para enfrentar cualquier amenaza" y advirtió que no tolerará que se vuelva a violar su espacio aéreo.

Entre tanto, Trump anunció una moratoria de dos semanas en el plan de deportaciones masivas de inmigrantes indocumentados anunciado recientemente con la intención de dar margen a un acuerdo entre republicanos y demócratas en el Congreso. "A petición de los demócratas he retrasado durante dos semanas el proceso de expulsión de la inmigración ilegal para ver si demócratas y republicanos pueden unirse y lograr una solución al problema de asilo en la Frontera Sur. Si no, ¡qué comiencen las deportaciones!", tuiteó.