Trump niega una violación y añade sobre la mujer que le acusa: "No es mi tipo"

El presidente de EEUU, Donald Trump, sumó ayer un nuevo eslabón a su cadena de afirmaciones denigrantes sobre las mujeres cuando, al negar las acusaciones de violación formuladas por la escritora E. Jean Carroll, añadió que no es su tipo.

Carroll, de 75 años, aseguró en varias entrevistas desde el viernes que a mediados de 1990 Trump se aproximó a ella en una tienda y, después de algunas bromas, la arrinconó en un probador y la violó.

"Es todo mentira", dijo Trump, de 73 años, a The Hill, y aseguró que no sabe nada de "esa mujer" y que "es terrible que la gente pueda hacer declaraciones como esa". "Lo digo con todo respeto: número uno, ella no es mi tipo. Número dos, eso jamás ocurrió", sentenció.

Desde que Trump inició su campaña presidencial en 2015, una veintena de mujeres lo han acusado de conductas sexuales impropia supuestamente ocurridas a lo largo de décadas. Entre tanto, ayer se anunció que Stephanie Girsham, hasta ahora portavoz de la primera dama, Melania Trump, será la nueva secretaria de prensa de la Casa Blanca, tras la salida del cargo de Sarah Sanders. El anuncio fue hecho por la propia Melania Trump.