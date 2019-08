Al menos 60 muertos y 70 heridos por la explosión de un camión de combustible en Tanzania

Al menos 60 personas han muerto y otras 70 han resultado heridas por la explosión este sábado de un camión cisterna que transportaba combustible en la región tanzana de Morogoro, a unos 200 kilómetros al oeste de Dar es Salam, informó hoy la Policía.



El jefe de Policía regional de Morogoro, Wilbroad Mutafungwa, confirmó que muchos de los fallecidos se habían congregado alrededor del camión volcado para recoger parte del carburante que goteaba cuando estalló en llamas, según describió al medio local The Citizen.







Fuel tanker blast in Tanzania, at least 57 comfirmed dead. We stand with #Tanzania pic.twitter.com/vPxBAEV998