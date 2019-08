Francia encamina un encuentro inminente entre EEUU e Irán

Las gestiones desplegadas con motivo de la cumbre del G7 por la diplomacia francesa parecen estar contribuyendo a reducir la tensión entre Estados Unidos e Irán. En ese sentido, Francia anunció ayer que las conversaciones están bien encaminadas para que "en las próximas semanas" se celebre un encuentro entre el presidente iraní, Hasán Rohani, y su homólogo estadounidense, Donald Trump.

Ambos dieron señales de que el gobierno galo no se aventuró sobre esta posibilidad. Trump aseguró que está dispuesto a reunirse con el jefe de Estado iraní "si las circunstancias son las adecuadas" y añadió que tiene "buenas sensaciones" con este país. No obstante, adelantó que cualquier nuevo acuerdo nuclear debería implicar que Irán no tenga acceso al arma atómica ni desarrolle misiles balísticos "durante mucho tiempo". Además, garantizó a las autoridades de Teherán que no busca un "cambio de régimen" en la República Islámica.

Rohani, por su parte, había asegurado algunas horas antes que dialogará con cualquier país, si esas conversaciones benefician a Irán. "Si se resuelven los problemas de la gente, no me detengo". Sin precisar si se refería a EEUU, argumentó que "para proteger los intereses del país hay que usar cualquier herramienta".

"Para nosotros hay dos cosas muy importantes: Irán no puede tener nunca armas nucleares y la situación no puede amenazar la estabilidad de la región", subrayó el presidente de Francia, Emmanuel Macron, al anunciar las buenas perspectivas en una rueda de prensa conjunta con Trump como cierre de la reunión multilateral de Biarritz.

La aparente rebaja de las tensiones llega al día siguiente de que, en un golpe de efecto inesperado, Macron invitara a la cumbre al ministro de Exteriores iraní, Mohamad Javad Zarif, con quien se reunió al margen de la cumbre. El ministro, sancionado por EEUU, desempeña el papel de negociador iraní en las conversaciones sobre el tratado nuclear de 2015.

El presidente francés prefiere hablar de "iniciativa concertada" y no de "mediación", mas afirmó que "hemos logrado apaciguar las cosas". EEUU e Irán parecen más cerca que antes, después de que Washington abandonase el año pasado el acuerdo nuclear alcanzado en 2015 y de que Teherán retomase las actividades de enriquecimiento de uranio por encima del límite permitido.