Los Comunes aprueban la ley que impide a Johnson precipitar un 'Brexit' salvaje

La Cámara de los Comunes británica consumó ayer su golpe al primer ministro, el conservador Boris Johnson, al aprobar la ley que le ata de pies y manos para que no pueda ejecutar un Brexit duro el 31 de octubre. La ley fue aprobada con 327 votos a favor y 299 en contra, gracias a la unión de toda la oposición y el concurso de una veintena de diputados conservadores rebeldes.

El texto obliga a Johnson a buscar un acuerdo con Bruselas que el Parlamento pueda ratificar el 19 de octubre, al día siguiente de que finalice el Consejo Europeo en el que se aprobaría ese pacto. De lo contrario, el primer ministro británico deberá solicitar una nueva prórroga del Brexit,

la tercera, hasta el 31 de enero de 2020. Además, la ley incluye la posibilidad de que el Parlamento pueda pronunciarse de nuevo sobre el Acuerdo de Salida negociado por Theresa May, la antecesora de Johnson. El texto pasa ahora a la Cámara de los Lores y se estima que estará lista para que la firme Isabel II el lunes, último día de la actual sesión legislativa.

Trassu derrota, Johnson inició el segundo debate del día en la cámara,solicitando un adelanto de las elecciones al 15 de octubre. El líder tory justificó la elección de la fecha asegurando que el legislativo le ha arreabatado la capacidad de negociar con la UE, por lo que la ciudadanía tiene que pronunciarse sobre cuál es la persona que debe acudir a la cumbre de los socios europeos de los días 17 y 18.

Sin embargo, la petición de adelanto electoral de Johnson es por el momento un brindis alsol. Para que salga adelante, necesita el respaldo de dos tercios de los diputados, y el líder de los laboristas, Jeremy Corbin, cuyo voto es imprescindible, dejó ayer claro que hasta que la ley del Brexit no esté firmada por la reina no fijarán su posición. El varapalo parlamentario de ayer a Boris Johnson comenzó a forjarse el martes cuando, al filo de la medianoche, los Comunes aprobaron, con el concurso de 21 conservadores rebeldes, tomar el control de la agenda parlamentaria, habitualmente en manos del Gobierno, para dedicar la maratoniana jornada de ayer al laborioso debate de la ley que previene el Brexit sin acuerdo. Fue la constatación de que el sucesor de Theresa May, que solo acumula derrotas parlamentarias a pesar de la teórica mayoría, había perdido el control de la cámara.