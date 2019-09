El Tribunal Superior de Londres respalda cerrar el Parlamento británico 35 días

El Tribunal Superior de Londres desestimó ayer la demanda presentada por la empresaria Gina Miller „veterana activista contra el Brexit„ para que anule la suspensión de las sesiones parlamentarias, desde la próxima semana hasta el 14 de octubre, dictada por el primer ministro, Boris Johnson. No obstante, los jueces autorizaron a los demandantes a recurrir al Tribunal Supremo, que analizará el caso el próximo día 17. Al igual que el ex primer ministro conservador John Major, la activista alega que es inconstitucional la inusual –por larga– suspensión de las actividades del Parlamento, una de las estratagemas ideadas por el líder tory para ejecutar la salida de la UE a cualquier precio el 31 de octubre. Con esa iniciativa, Johnson pretendía dejar a las cámaras sin tiempo para articular el bloqueo legal a una ruptura abrupta con Bruselas. Sin embargo, la treta le ha obligado a pagar un alto precio, ya que aceleró el proceso de convergencia de la oposición que, reforzada por rebeldes conservadores, no sólo ha logrado aprobar el veto al Brexit duro en un tiempo récord sino que, además, le ha cerrado el paso a un adelanto electoral inmediato.